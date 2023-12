ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT SALLE VICTOR HUGO Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT SALLE VICTOR HUGO Lyon, 11 janvier 2024, Lyon. Malgré le succès interplanétaire du premier spectacle « Et tout le monde s’en fout », le monde ne va toujours pas bien.Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à faire bouger les lignes ? C’est le mystère que va tenter de percer Lexa dans ce nouveau spectacle.Avant de pouvoir reconstruire un monde meilleur, encore faut-il accepter de le déconstruire ! Mais ce serait bien plus simple sans ce mystérieux syndrome de Michel…Un spectacle écrit par : Fabrice de Boni, Marc de Boni et Axel LattuadaAvec : Axel LattuadaMise en scène : Fabrice de BoniAssistante mise en scène : MarsuProduction : Mia Productions / Décibels Productions

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30
Réservez votre billet ici
SALLE VICTOR HUGO
33 RUE BOSSUET
69006 Lyon

