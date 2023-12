UN FRANCAIS PARFAIT OU PRESQUE SALLE VICTOR HUGO Lyon Catégories d’Évènement: 69

Lyon UN FRANCAIS PARFAIT OU PRESQUE SALLE VICTOR HUGO Lyon, 5 janvier 2024, Lyon. Coup de tonnerre, Eric Zeffour a gagné les élections !C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur. Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible.Dans cette comédie, rien n’est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire !Artistes :Nicole Sias, Youssef le daron

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.
Début : 2024-01-05 à 19:00
Réservez votre billet ici
SALLE VICTOR HUGO
33 RUE BOSSUET
69006 Lyon

