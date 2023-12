QUI VEUT AIDER LE PERE NOEL SALLE VICTOR HUGO Lyon Catégories d’Évènement: 69

Lyon QUI VEUT AIDER LE PERE NOEL SALLE VICTOR HUGO Lyon, 5 janvier 2024, Lyon. Au secours, le Père Noël doit livrer ses cadeaux, et cette année pour y arriver, il a besoin de toi !Il a perdu tout se qui fait la magie de Noël : rennes, lutins, sapins, traineaux…Il doit vite reconstituer une équipe et il a besoin de toi.Viens donc voir ce spectacle 100 % improvisé où tu deviendras le partenaire du Père Noël pour enfin sauver ce moment magique.SPECTACLE FAMILIAL DES 3 ANS

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 16:00 Réservez votre billet ici SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon 69 Détails Catégories d’Évènement: 69, Lyon Autres Code postal 69006 Lieu SALLE VICTOR HUGO Adresse 33 RUE BOSSUET Ville Lyon Departement 69 Lieu Ville SALLE VICTOR HUGO Lyon Latitude 45.76803 Longitude 4.85261 latitude longitude 45.76803;4.85261

