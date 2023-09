Soirée d’observation des étoiles Salle Victor Hugo Épreville, 29 septembre 2023, Épreville.

Épreville,Seine-Maritime

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral participe à la semaine européenne du développement durable qui a lieu du 18 septembre au 8 octobre !

Différentes animations gratuites sont proposées aux habitants du territoire afin de sensibiliser toujours davantage au développement durable et de s’inscrire dans la transition écologique.

⭐ Soirée d’observation des étoiles

Vendredi 29 septembre à 20h

à la salle Victor Hugo à Épreville

➡ avec le club d’astronomie de Toussaint.

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Salle Victor Hugo

Épreville 76400 Seine-Maritime Normandie



The Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral is taking part in European Sustainable Development Week, which runs from September 18 to October 8!

? A range of free events will be offered to local residents, to raise awareness of sustainable development and help them make the ecological transition.

? Stargazing evening

? Friday, September 29, 8pm

? at the Victor Hugo hall in Épreville

? with the Toussaint Astronomy Club

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral participa en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, que se celebra del 18 de septiembre al 8 de octubre

? Se proponen a los habitantes de la región numerosas actividades gratuitas para sensibilizarlos al desarrollo sostenible y contribuir a la transición ecológica.

? Noche de observación de estrellas

? Viernes 29 de septiembre a las 20.00 horas

? en la Sala Victor Hugo de Épreville

? con el Club de Astronomía Toussaint

Die Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral nimmt an der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung teil, die vom 18. September bis zum 8. Oktober stattfindet!

? Verschiedene kostenlose Veranstaltungen werden den Einwohnern der Region angeboten, um das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schärfen und den ökologischen Übergang zu unterstützen.

? Abend zur Beobachtung der Sterne

? Freitag, den 29. September um 20 Uhr

? in der Victor Hugo Halle in Épreville

? mit dem Astronomieverein von Toussaint

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche