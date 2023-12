Bal de Noël avec Aligot Salle Victor Brociéro, Vincennes (94) Bal de Noël avec Aligot Salle Victor Brociéro, Vincennes (94), 20 décembre 2023, . Bal de Noël avec Aligot Mercredi 20 décembre, 21h00 Salle Victor Brociéro, Vincennes (94) Bal gratuit, aligot-saucisse 12€ Musiciens et danseurs vous invitent au Bal de Noël de La Bourrée Montagnarde le mercredi 20 décembre à partir de 20h45 à Vincennes ! Débutants ou confirmés, venez nombreux partager nos danses traditionnelles d’Auvergne et d’ailleurs… et l’aligot ! Soirée détente assurée. Pour organiser au mieux, merci de vous inscrire auprès de Martine : martine.rigal [at] wanadoo.fr ou 0675863734 https://www.bourree-montagnarde.fr/ source : événement Bal de Noël avec Aligot publié sur AgendaTrad Salle Victor Brociéro, Vincennes (94) 32, Rue Céline Robert

