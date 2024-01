CALI 20 ANS D’AMOUR PARFAIT SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas Catégorie d’Évènement: ST JEAN DE VEDAS CALI 20 ANS D’AMOUR PARFAIT SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas, 2 mars 2024, St Jean De Vedas. Prévu le 01/03/24 20h, reporté le 02/03/24 20h, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 01/02/24.Cali : 20 ans d’Amour ParfaitCet automne, Cali connaîtra une double actualité. À l’occasion des 20 ans de «L’Amour parfait », il enregistrera une réédition de ces treize titres inoubliables à travers des duos incontournables. Il sera en tournée avec Steve Nieve, pianiste avec lequel il a précédemment collaboré.Ce concert célèbrera certes les 20 ans de cet amour parfait mais également la singulière richesse d’un répertoire construit au fil de neuf albums.

Tarif : 30.20 – 33.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

SALLE VICTOIRE 2
Le Mas de la Grille
34430 St Jean De Vedas

