La TAF & BOOMERANG présentent NAPALM DEATH SUPPORT TBA PRIMITIVE MAN WORMROT- le Jeudi 22 Février à la salle VICTOIRE 2NAPALM DEATHL’art reflète la vie. Les périodes extrêmes exigent des réponses extrêmes. Le silence, c’est nul. Le bruit est toujours la réponse. Et oui, NAPALM DEATH continue d’être l’un des rares groupes sur cette planète à adhérer à tous ces principes et plus encore. Au cours des trois dernières décennies, leur nom a été synonyme de musique heavy poussée à l’extrême – une musique qui confronte, déconcerte et éviscère à parts égales.L’impact durable de NAPALM DEATH sur le monde de la sauvagerie sonore a commencé sérieusement à la fin des années 80, lorsque les deux premiers albums du groupe – Scum en 1987 et From Enslavement To Obliteration en 1988 – ont affiné et redéfini la notion de brutalité et de vélocité dans les mondes du punk, du hardcore et du metal. Soutenus par le légendaire et regretté DJ John Peel, les pionniers du grindcore de Brummie représentaient une dose d’adrénaline si exaltante et pourtant si étrangère que même les médias grand public ont été obligés de dresser l’oreille et d’en prendre note. Ajoutez à cela le fait que NAPALM DEATH était – et est toujours – animé d’une intelligence féroce et d’un véritable désir de rendre le monde meilleur par la promotion de la pensée rationnelle et du respect de tous les êtres humains, ils se sont démarqués de la scène metal underground souvent nihiliste et intellectuellement en faillite et sont restés uniques et infaillibles depuis lors.Bien que les puristes du grind puissent citer ces premiers albums comme preuve de l’importance du groupe, ce sont les exploits infatigables et terrorisants du line-up désormais classique composé du chanteur Mark ‘Barney’ Greenway, du bassiste Shane Embury, du guitariste Mitch Harris et du batteur Danny Herrera qui ont cimenté le statut de NAPALM DEATH en tant que tête de proue de la musique extrême. Au cours des 20 dernières années, le groupe a sorti une série ininterrompue d’albums révolutionnaires et intrépides et d’autres sorties qui ont constamment fait des trous dans la clôture du monde de la musique lourde, en épousant un credo indestructible de créativité et de feu lyrique tout au long du chemin.Cependant, contrairement à la grande majorité des groupes dits vétérans, NAPALM DEATH semble gagner en dynamisme et en concentration alors que son histoire se poursuit au cours de sa quatrième décennie. Des albums comme Smear Campaign (2006), Time Waits For No Slave (2009) et Utilitarian (2012) ont prouvé sans l’ombre d’un doute que si leurs créateurs restent fermement au premier plan de la scène grindcore, ils sont aussi de plus en plus capables de repousser les limites de leur propre son tout en faisant preuve d’une passion indéfectible pour l’incorporation des éléments les plus intenses et les plus pervers dans leur schéma par ailleurs toujours aussi rapide et furieux. Aujourd’hui, avec la sortie de leur quinzième album studio, Apex Predator – Easy Meat, les incontestables Gods of Grind s’apprêtent à faire voler en éclats les idées préconçues et à redéfinir une nouvelle fois ce que signifie être vraiment extrême. Je pense qu’il faut plutôt parler de poussée ! C’est vraiment pour la gorge ! dit Barney. Les gens regardent probablement NAPALM et se disent Putain, est-ce que ce groupe existe encore ? . Il y a une tendance naturelle, au fur et à mesure que les groupes avancent, à ce que les gens de l’extérieur se disent ‘Oh, ils font encore des albums, mais ils doivent être un peu ennuyeux maintenant…’ et vous savez quoi ? J’espère que personne ne dira jamais ça de nous. Je ne veux pas quelque chose de plus raffiné ou de moins extrême, je veux quelque chose de plus extrême. Parfois, nous sommes dans le stu-dio et quelqu’un dit : C’est pas un peu bruyant ? et je réponds : Putain de merde, qu’est-ce que tu veux dire ? Montez le son ! Allons jeter un micro dans le haut-parleur ! . C’est notre attitude. L’âge du groupe ne devrait jamais entrer en ligne de compte. Ce n’est pas parce qu’on est plus âgé qu’on perd l’envie de faire quelque chose de stimulant…ou même ennuyeux ! Certains des sons utilisés par NAPALM sont ddélibérément conçus pourennuyer les gens, cela ne fait aucun doute !https://www.facebook.com/officialnapalmdeathhttps://youtu.be/RCKYm2Gw8JA?si=VDx6T37fg9-gHgUzPRIMITIVE MANPrimitive Man est un groupe de doom metal américain de Denver, Colorado, composé d’Ethan Lee McCarthy au chant et à la guitare, Jonathan Campos à la basse et Joe Linden à la batterie.https://www.facebook.com/primitivemandoom/https://youtu.be/hL1odyk7QmU?si=uS6xawLLQkGks3wiWORMROTOriginaire de Singapour, Wormrot est un groupe de Grindcore formé en 2007 et sort son premier album Abuse en 2009.https://www.facebook.com/wormrothttps://fb.watch/ho9bP-I-VC/

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-22 à 19:00

SALLE VICTOIRE 2 Le Mas de la Grille 34430 St Jean De Vedas 34