LEWIS OFMAN SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas, 21 février 2024, St Jean De Vedas.

CRISTAL MEDIUM BLUE – EU TOUR 24 -Le jeune prodige de la pop française Lewis OfMan revient avec « Frisco Blues », le deuxième extrait de son prochain album. Ce nouveau morceau associe à une guitare acoustique sombre le sample d’une chorale d’enfants trouvé par hasard sur un vinyle chiné lors d’un séjour à New York.Lewis aime quand les doigts dérapent, et en 2021 ses oreilles frémissent lorsqu’il tombe à New-York sur un vieux sampler Ensoniq. Je ne connaissais rien à cette machine, j’ai découpé toutes sortes de morceaux de voix 60’s dessus avec des belles reverbs, je les distordais puis les laissais tourner en boucle. À ce moment-là, le seul instrument qui m’a appelé pour les accompagner était la guitare. Je joue des accords en boucle pendant 15 min et rentre dans une sorte de high. Le premier morceau du nouvel album est né, Frisco Blues . J’ai eu d’un coup toutes ces visions de voyages de Florence jusqu’à Marseille en passant par Gênes, les collines du début du sud de la France, le western français ! . Lewis OfMan

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00

SALLE VICTOIRE 2 Le Mas de la Grille 34430 St Jean De Vedas 34