ABBATH TOXIC HOLOCAUST HELLRIPPER SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas, 17 janvier 2024, St Jean De Vedas.

Victoire 2, en accord avec Garmonbozia Inc[????????????] Le légendaire Abbath est à nouveau prêt à prendre la route. L’ancien chanteur d’Immortal se rendra dans un certain nombre de villes européennes dans le cadre de la tournée européenne Dread Reaver.Après un été riche en festivals, Abbath et son groupe sont impatients de faire une véritable tournée d’hiver, en jouant de nouveaux morceaux et les anciens préférés des fans.Ne vous attendez à rien de moins qu’à une explosion de métal de la part de l’un des plus grands frontmen du métal.Les piliers du thrash Toxic Holocaust et Hellripper se joindront à Abbath pour cette tournée ![?????????? ??????????????????] – Thrash Metal – Etats-UnisGroupe reconnu sur la scène Thrash américaine, TOXIC HOLOCAUST est fondé par Joel Grind en 1999. Le frontman, principal compositeur et multi-instrumentiste insuffle à TOXIC HOLOCAUST une sonorité particulièrement old-school. “Primal Future: 2019”, le sixième album du groupe, est sorti en 2019 chez eOne.Facebook : https://www.facebook.com/ToxicHolocaustSite Internet : toxicholocaust.com[????????????????????] – Black/Speed Metal – EcosseHELLRIPPER est le projet solo de James McBain, fondé en 2014. Le groupe de Black/Speed Metal écossais a sorti trois albums, dont le dernier en date “Warlocks Grim & Withered Hags” est paru chez Peaceville Records. Sur scène, James McBain est entouré de trois musiciens live.

Tarif : 21.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:00

SALLE VICTOIRE 2 Le Mas de la Grille 34430 St Jean De Vedas