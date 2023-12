CAUE 53 – Les Rendez-Vous du Mardi : Optimiser l’entretien par la conception paysagère Salle Vicoin – L’agora Saint-Berthevin, 12 décembre 2023 18:00, Saint-Berthevin.

CAUE 53 – Les Rendez-Vous du Mardi : Optimiser l’entretien par la conception paysagère Mardi 12 décembre, 19h00 Salle Vicoin – L’agora Gratuit sur inscription

Les événements climatiques, la désimperméabilisation des sols, l’interdiction sur les produits phytosanitaires et la diminution des ressources budgétaires, engendrant une réduction des équipes dédiées aux espaces verts, sont autant de problématiques quotidiennes pour nos communes.

Une démarche proactive, anticipative, rend les espaces verts pratiques pour tous, agents et usagers. Réflexion, concertation et adaptation préalables à la réalisation sont essentielles pour assurer leur durabilité.

Au programme :

Jean-Paul BALLUAIS, Adjoint à l’Environnement et au Développement Durable de Saint-Berthevin

Cyrille LIGAVAN, Responsable du Domaine public

Virginie DEBOOS, Paysagiste Conceptrice chez Ouest Am’, bureau d’étude environnementale et aménagement du territoire

Aymeric OVAL, Architecte – Urbaniste et Chloé TEXIER, Chargée d’étude paysage chez ADEPE, bureau d’étude en conception urbaine

Nicolas LEROY, Président de l’entreprise Leroy Paysages

Laurent COÜASNON, Paysagiste Concepteur

Matthias LEFEBVRE, Paysagiste Concepteur et Urbaniste OPQU chez DCI Environnement, bureau d’étude Diagnostic – Conseil – Ingénierie

Salle Vicoin – L'agora Rue du Haut-Bourg, 53940 Saint-Berthevin Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00

