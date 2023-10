Halloween: balade contée de Samhain Salle Versailles Meyssac, 31 octobre 2023, Meyssac.

Meyssac,Corrèze

Balade de 30 minutes avec Nanchette et chasse aux bonbons au Parcours du Vallon

Déguisement bienvenue, venir avec une lampe torche

Se garer au parking de la salle Versailles.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle Versailles

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



30-minute walk with Nanchette and candy hunt at Parcours du Vallon

Disguise welcome, bring a flashlight

Park in the Salle Versailles parking lot

Paseo de 30 minutos con Nanchette y búsqueda de caramelos en el Parcours du Vallon

Disfraz bienvenido, llevar linterna

Aparque en el parking de la Salle Versailles

30-minütiger Spaziergang mit Nanchette und Bonbonjagd im Parcours du Vallon

Verkleidung willkommen, bringen Sie eine Taschenlampe mit

Parken auf dem Parkplatz der Versailles-Halle

