24 septembre 2023 – Bal Paysan avec HK à Brûlon (72) Salle Vègres et Champagne Brûlon, 24 septembre 2023, Brûlon.

Danser encore, chanter ensemble dans des fermes à taille humaine, respectueuses de la Terre et du vivant.

Un bal un vrai avec HK et toute sa troupe au grand complet, au beau milieu de marchés de producteurs locaux, en voilà une belle idée ! Parce que nous, on veut continuer à semer et à s’aimer, garder le sens, garder le lien, se sentir libres, vivants et heureux !

Venez nombreuses et nombreux festoyer avec nous, et goûter aux milles saveurs du coin!

PROGRAMME :

A partir de 08h : marché producteurs et artisans locaux, brocante, concours de chiens de berger

17h : bal avec HK

Buvette et restauration sur place.

BILLETTERIE (prix libre) : https://www.helloasso.com/associations/association-l-epicerie-des-poetes/evenements/24-septembre-2023-bal-paysan-avec-hk-a-brulon-72

Merci de réserver autant que possible à l’avance, ça nous facilitera la vie à l’entrée !

Les places sont à prix libre, à vot’bon coeur :)

Montant solidaire conseillé : 10€

Evénement accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T20:00:00+02:00

@ Emilie Le Gouic