THÉÂTRE D’OBJETS : HÉROÏNES Salle Vauguélande Tresson, 17 février 2024, Tresson.

Tresson Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 21:30:00

Cie On t’a vu sur la pointe.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXème siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. Par le truchement d’une nappe blanche transmise de femme en femme, Cécile découvre la vie des femmes agricultrices de sa famille.

Écriture, création sonore et interprétation : Anne-Cécile Richard

Écriture, mise en scène, création lumière : Antoine Malfettes

Régie lumière : Sébastien Lucas

Production : On t’a vu sur la pointe

Théâtre d’objets documentaire

A partir de 12 ans

Durée : 55 minutes

Salle Vauguélande

Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire



