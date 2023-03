Salon des métiers d’art Salle Vauban, 1 avril 2023, Le Quesnoy.

Salon des métiers d’art 1 et 2 avril Salle Vauban

Venez me rencontrer au salon organisé par Le Quesnoy, Petite Cité de Caractère !

Je me présente, je m’appelle Benjamin PAMART et je me suis lancé dans l’auto entreprenariat en 2018 en créant une EIRL répertoriée sous le nom Benjamin PAMART EIRL.

Déjà petit j’aimais toucher et sentir les différentes essences de bois en essayant de les reconnaître. J’ai grandi en découvrant que j’aimais de plus en plus fabriquer différents objets utiles ou décoratifs.

Puis je me suis équipé d’un tour à bois pour explorer l’univers artisanal qu’il pouvait m’apporter. Le chantournage est venu par la suite. Lorsque j’ai commencé à tourner mes premiers stylos, ceux-ci étaient en majeure partie en bois. Puis il m’est venu l’idée d’associer une autre de mes passions, le dessin et plus particulièrement d’inspiration japonaise, à celle du tournage.

J’ai donc commencé à me spécialiser dans la création d’outils d’écriture, pièces uniques puisque nées de mon imagination, peintes, ornementées, brulées, ou façonnées à partir de matières improbables telles que des carottes d’épis de maïs, jeans recyclés, fleurs séchées etc…. La nature est une source d’inspiration intarissable.

Lors de mes fréquentations sur des salons artisanaux je me suis lancé à présenter aux organisateurs certaines de mes créations. J’ai toujours eu un retour positif à mes demandes de participation. Depuis, j’expose régulièrement mes luminaires (conformes à la norme), sculptures, objets décoratifs, accessoires de beauté ou d’art créatif, et principalement ma gamme d’outils d’écriture et articles de bureau.

Ma motivation est basée sur une volonté de développer mon activité en touchant plus de public et faire découvrir les multiples facettes du tournage sur bois.

Salle Vauban Rue Juhel, 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France derrière le Centre Lowendal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Tounage sur bois

Benjamin Pamart