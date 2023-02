Présentation de mon activité de travail du cuir Salle Vauban Le Quesnoy Catégories d’Évènement: Le Quesnoy

Nord

Présentation de mon activité de travail du cuir 1 et 2 avril Salle Vauban Travaille du cuir par martelage Salle Vauban Rue Juhel, 59530 Le Quesnoy Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France

derrière le Centre Lowendal Démonstration du travail du cuir par repoussage au Quesnoy, Petite Cité de Caractère.

Le repoussage du cuir consiste à mettre en valeur un motif en écrasant les fibres du cuir autour du dessin et ainsi, donner du relief au dessin. Le martelage est l’écrasement des fibres du cuir formant le dessin, le motif est donc, cette fois-ci, en retrait par rapport à la surface du cuir.

Je me sers de matoirs aussi appelés BEVELER. Le Swivel (couteau à ouvrir) va vous permettre d’inciser le cuir et de laisser une légère trace brune dans le fond du sillon. Les matoirs quant à eux vont vous permettre de sculpter votre cuir et de donner du relief à votre motif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 photos réalisées par moi

