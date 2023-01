Bal En Corps Salle Varsovie, entrée par la gauche, portail jaune, à l’étage, Montpellier (34)

10 e/personne ou 15 e/famile

avec Ginger Barrayos Salle Varsovie, entrée par la gauche, portail jaune, à l’étage, Montpellier (34) 13, Allée Antonin Chauliac Salle Varsovie, entrée par la gauche, portail jaune, à l’étage, 34080 Montpellier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40604 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal En Corps!!!! Le 13 Janvier c’est GINGER BARRAYOS Sabrina Kadri et Grégory Bonnet ! Bals de danses métissées à l’esprit du partage des élans et des savoirsfaires de chacun et chacune! Musiciens et danseurs s’entre écoutent pour créer ensemble une atmosphère riche, simple et joyeuse d’un BalEn Corps… je t’invite tu m’invite on s’invite on se danse on regarde on redanse on hésite oncrépite… Amène ta valse, ta mazurka, ta danse contact improvisation, ton tango, ton ego, ta danse libre, tonQui-Quong, ta bourée, ton cercle circacien, tes rêves, tes habitudes, tes curiosités, tes timidités, tesélans, tes espoirs, ton je ne sais pas, ta certitude et VIENS SIMPLEMENT DANSER !!! seul avec tes enfants tagrand-mère ton voisin ta tati ton inconnu ta pot ton épicier tes amoureux ta volonté ! Repas et boissons partagés si tu veux UN VENDREDI PAR MOIS … les prochains vendredis de 2023 : 13 Janvier Ginger Barrayos (Sabrina Kadri et Grégory Bonnet) / 3 Février Théophile Joubert / 10 Mars Sabrina Kadri / 7 Avril / 19 Mai et Juin À partir de 19h et jusqu’à 21, 22, 23h..! Salle Varsovie, à l’étage de la MPT Marie Curie à Celleneuve, entrée par le côté gauche, portail jaune, et monter les escaliers ! Participation indispensable ! (pour les musiciens): 15 euros par famille ou 10 euros par personneAdhésion essentiel ! (pour l’association): 10 euros annuelle ou 3 euros ponctuelleInfos: Sara 06-77-10-53-46 source : événement Bal En Corps publié sur AgendaTrad

2023-01-13T19:00:00+01:00

2023-01-13T23:00:00+01:00

