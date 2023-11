Réveillon Salle Valerie Garnier, La Valette-du-Var (83), 31 décembre 2023, .

Réveillon Dimanche 31 décembre, 19h00 Salle Valerie Garnier, La Valette-du-Var (83) 25 €

TRADOSUD de Montfort sur Argens

organise en partenariat avec LA RESPELIDO de la Valette du Var

(site : www.tradosud.fr)

LE REVEILLON TRAD du 31 décembre 2023

salle Valérie Garnier – rue Léon Gérin – 83 La Valette du Var

Bal folk animé par :

Programmation à venir

Sonorisation : CARPEDIEM** **

Les organisateurs vous offrent en plus de leur bonne humeur :

L’apéritif de bienvenue à partir de 20h

Le Crémant de minuit

La soupe à l’oignon à 2h00

Le café

BUFFET PARTAGE

Régalons-nous des préparations culinaires salées et sucrées apportées par chacun et mises en commun.Prévoir assiettes, couverts, verres, bols, serviettes, sac de retour ….Merci de prédécouper vos plats et de les nommer, de préciser la composition (gluten, ail, sel, arachides, épices …) et d’indiquer votre nom sous vos récipients.

Participation : 25 € par personne

Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

Si vous venez en groupe signalez-le, nous essaierons d’en tenir compte pour la mise en place qui sera faite par nos soins.

Réservation obligatoire :

HelloAsso : A venir

: A venir Possibilité de réserver en demandant le bulletin d’inscription : en cours

Hébergements :

Hôtel F1 – IBIS …etc

Airbnb – gite.fr – booking

Paul 06 51 49 25 29

Salle Valerie Garnier, La Valette-du-Var (83) 138, Rue Léon Guérin

2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:00:00+01:00

