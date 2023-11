championnat de France Pro B tennis de table Salle Valeria Borza Lys-lez-Lannoy Catégories d’Évènement: Lys-lez-Lannoy

Nord championnat de France Pro B tennis de table Salle Valeria Borza Lys-lez-Lannoy, 3 novembre 2023, Lys-lez-Lannoy. championnat de France Pro B tennis de table Vendredi 3 novembre, 19h00 Salle Valeria Borza Entrée gratuite Le club pongiste lyssois est heureux de vous annoncer que le match du DERBY Club Pongiste Lyssois Lille Métropole – Leers Ostt aura lieu le Vendredi 3 Novembre à 19h à la salle Valeria Borza.

Pour l’occasion, la salle sera en configuration Pro A avec la table au centre ainsi que les tribunes autour afin d’assurer le spectacle.

On vous attend nombreux pour encourager notre équipe Salle Valeria Borza Allée Jules Ferry, 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:30:00+01:00

50.68183;3.214145

