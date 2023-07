Visite de la salle Vagneron et consultation des archives Salle Vagneron – Maison du Peuple Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Venez découvrir exceptionnellement la salle Vagneron, ouverte pour les Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez découvrir sa cheminée du XVIIe siècle ainsi que sa bibliothèque. Quelques archives historiques seront consultables, comme un ouvrage regroupant des articles de la Dépêche républicaine du début du XXe siècle, et bien d'autres.

Salle Vagneron – Maison du Peuple
11 rue Battant 25000 Besançon

L'immeuble, devenu depuis 1929 propriété de la Maison du Peuple, appartenait au XVIIe siècle à une grande famille de notre cité, les d'Achey, illustre maison qui tirait son nom d'un petit village des environs de Gray. Les d'Achey ont fourni plusieurs dignitaires à la cour de nos souverains. L'immeuble avait de vastes dépendances qui s'étendaient jusqu'à la rue Charmont (actuelle rue de la Madeleine).

L’hôtel d’Achey, bien avant la Révolution, était déjà passé entre des mains roturières pour devenir l’hôtel Saint-Paul, auberge fréquentée par les rouliers qui trouvaient dans une arrière-cour, grande comme un champ de foire, confinant au jardin actuel de l’École normale, la place nécessaire pour garer leurs pataches et abriter leurs attelages.

Pendant la Révolution, l’hôtel Saint-Paul fût rebaptisé « Guillaume Tel ». Le propriétaire était alors Nicolas Pône.

Dans la salle Graizely, autrefois salle à manger de l’hôtel d’Achey, figurait encore lors de l’achat par la Maison du Peuple, une belle cheminée acquise depuis par la Ville de Besançon. En face, dans la salle Vagneron, se trouvait la cuisine, où se trouve encore une cheminée rustique au galbe élégant. Tram à l’arrêt battant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

