Marché de noël Salle Urxuria Louhossoa Catégories d’Évènement: Louhossoa

Pyrénées-Atlantiques Marché de noël Salle Urxuria Louhossoa, 9 décembre 2023, Louhossoa. Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques Chants, ventes de divers objets, chocolats chaud….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Salle Urxuria xolako errepidea

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Songs, sales of various items, hot chocolates… Canciones, venta de artículos varios, chocolate caliente… Gesang, Verkauf verschiedener Gegenstände, heiße Schokolade… Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Louhossoa, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle Urxuria Adresse Salle Urxuria xolako errepidea Ville Louhossoa Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle Urxuria Louhossoa latitude longitude 43.316192;-1.350509

Salle Urxuria Louhossoa Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louhossoa/