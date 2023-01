TINTA’MARS : LA MER Salle Urbatus Saints-Geosmes Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saints-Geosmes

TINTA’MARS : LA MER Salle Urbatus, 18 mars 2023, Saints-Geosmes. TINTA’MARS : LA MER Samedi 18 mars, 10h00 Salle Urbatus

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Foules théâtre – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Salle Urbatus 3 impasse de la courvee 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est Dans un jardin, le gardien du lieu, respirant la sagesse naïve, rencontre un voyageur, transportant un enthousiasme teinté de maladresse vive et contagieuse. De ce tête-à-tête dans les hautes herbes, après l’effroi, après l’incompréhension, naîtra une amitié vive et durable. Tous deux mèneront l’aventure à son terme jusqu’à découvrir d’entre les pots de fleurs, les vagues, les tempêtes, les îles et ce que leur imagination fait de mieux : La Mer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T10:40:00+01:00 Antoinette Chaudron

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saints-Geosmes Autres Lieu Salle Urbatus Adresse 3 impasse de la courvee 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes Ville Saints-Geosmes Age minimum 3 Age maximum 121 lieuville Salle Urbatus Saints-Geosmes Departement Haute-Marne

Salle Urbatus Saints-Geosmes Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saints-geosmes/

TINTA’MARS : LA MER Salle Urbatus 2023-03-18 was last modified: by TINTA’MARS : LA MER Salle Urbatus Salle Urbatus 18 mars 2023 Saints-Geosmes Salle Urbatus Saints-Geosmes

Saints-Geosmes Haute-Marne