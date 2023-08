Challenge du Centre Salle Union Sportive de Yèvres Yèvres, 2 septembre 2023, Yèvres.

Yèvres,Eure-et-Loir

L’union sportive de Yèvres section cyclo, en collaboration avec le comité départemental de cyclotourisme d’Eure et Loir et la fédération française de cyclotourisme, vous accueille tout un week-end pour le Challenge du Centre 2023.

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . 6 EUR.

Salle Union Sportive de Yèvres

Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The union sportive de Yèvres section cyclo, in collaboration with the comité départemental de cyclotourisme d’Eure et Loir and the fédération française de cyclotourisme, welcomes you for a whole weekend for the Challenge du Centre 2023

La union sportive de Yèvres section cyclo, en colaboración con el comité départemental de cyclotourisme d’Eure et Loir y la fédération française de cyclotourisme, le da la bienvenida durante todo un fin de semana al Challenge du Centre 2023

Die Sportunion Yèvres section cyclo, in Zusammenarbeit mit dem Comité départemental de cyclotourisme d’Eure et Loir und der Fédération française de cyclotourisme, empfängt Sie ein ganzes Wochenende lang für die Challenge du Centre 2023

