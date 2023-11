p’tit boeuf folk salle Triskell, Silfiac (56) p’tit boeuf folk salle Triskell, Silfiac (56), 21 janvier 2024, . p’tit boeuf folk Dimanche 21 janvier 2024, 14h30 salle Triskell, Silfiac (56) gratuit p’tit boeuf folk à danser 10h30 répétition des musiciens (ouvert à tous) à la salle Triskell 11h initiation aux danses au local de la sauce (12 rue des restistants L et Y Bogard) 13h pique nique partagé au local de la sauce 14h30 à 18h : p’tit Boeuf Folk à danser !!! source : événement p’tit boeuf folk publié sur AgendaTrad salle Triskell, Silfiac (56) 12 Rue des Résistants L et Y Bogard

