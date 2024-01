Portrait-hommage de Françoise d’Eaubonne « ce qui nous traverse » Salle Trianon Lion-sur-Mer, jeudi 14 mars 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 20:00:00

Dans le cadre du FESTIVAL ÉCO-FÉMINISME Organisé en partenariat avec Alternatiba Caen, Les Amis du Cinéma de Lion et la Municipalité de Lion-sur-Mer. Venez assiter au portrait-hommage de Françoise d’Eaubonne « ce qui nous traverse » par la Compagnie Noesis Coline et Flora Pilet. Ensuite, pour prolonger le spectacle, buvette et petite restauration par l’association Bonne Arrivée.

Salle Trianon – Participation libre

Salle Trianon Sur la digue, Bd du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



