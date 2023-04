Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Salle Trianon Lion-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Salle Trianon, 29 avril 2023, Lion-sur-Mer . Lion-sur-Mer ,Calvados , Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Place du 18 juin 1940 Salle Trianon Lion-sur-Mer Calvados Salle Trianon Place du 18 juin 1940

2023-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00

Salle Trianon Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer

Calvados . Le lieu incontournable pour dénicher l’ouvrage, la collection de livre rare, la BD introuvable, l’affiche ou le vinyle que vous recherchez. Le lieu incontournable pour dénicher l’ouvrage, la collection de livre rare, la BD introuvable, l’affiche ou le vinyle que vous recherchez. accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00 https://lionsurmer.com/ Salle Trianon Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Lion-sur-Mer Calvados Salle Trianon Place du 18 juin 1940 Ville Lion-sur-Mer Departement Calvados Tarif Lieu Ville Salle Trianon Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer /

Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Salle Trianon 2023-04-29 was last modified: by Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Salle Trianon Lion-sur-Mer 29 avril 2023 Calvados Place du 18 juin 1940 Salle Trianon Lion-sur-Mer Calvados Salle Trianon Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados