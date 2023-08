Journées du Patrimoine – Exposition Salle Tivoli Clairac, 15 septembre 2023, Clairac.

Clairac,Lot-et-Garonne

Pour les Journées du Patrimoine, le Club Rencontres vous propose une exposition..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Salle Tivoli

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the Journées du Patrimoine, Club Rencontres is putting on an exhibition.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Club Rencontres organiza una exposición.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet der Club Rencontres eine Ausstellung an.

Mise à jour le 2023-08-06 par OT Val de Garonne