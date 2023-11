Loto sans pioche ! Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot Catégories d’Évènement: Castelmoron-sur-Lot

Lot-et-Garonne Loto sans pioche ! Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot, 10 décembre 2023, Castelmoron-sur-Lot. Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne Loto sans pioche organisé par le football club de Castelmoron.

Bon d’achat de 250 euros, 62 volailles, 31 lots de fromages.

Bourriche : poulet, pintade, filets garnis, bouteilles, corbeilles de fruits, volailles….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle Tivoli

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Loto sans pioche organized by Castelmoron soccer club.

Gift voucher worth 250 euros, 62 poultry, 31 cheese lots.

Basket: chicken, guinea fowl, fillets, bottles, fruit baskets, poultry… Lotería sin premio organizada por el club de fútbol Castelmoron.

Bono de 250 euros, 62 premios de aves de corral, 31 premios de queso.

Cesta: pollo, pintada, filetes, botellas, cestas de frutas, aves de corral… Lotto ohne Hacke, organisiert vom Fußballclub Castelmoron.

Einkaufsgutschein von 250 Euro, 62 Geflügel, 31 Käsepakete.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Lot-et-Tolzac

Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne