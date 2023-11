Loto sans pioche Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot Catégories d’Évènement: Castelmoron-sur-Lot

Lot-et-Garonne Loto sans pioche Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot, 10 décembre 2023, Castelmoron-sur-Lot. Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne Loto sans pioche organisé par le football club de Castelmoron-sur-Lot.

Bon d’achat de 250 euros, 62 volailles, 31 lots de fromages.

Bourriche : filets garnis, corbeilles de fruits, volailles…

Buvette..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle Tivoli

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Loto sans pioche organized by Castelmoron-sur-Lot soccer club.

Gift voucher worth 250 euros, 62 poultry, 31 cheese lots.

Basket: fillets, fruit baskets, poultry…

Refreshment bar. Lotería sin premio organizada por el club de fútbol de Castelmoron-sur-Lot.

Bono de 250 euros, 62 premios de aves de corral, 31 premios de queso.

Cesta de regalos: filetes, cestas de fruta, aves de corral, etc.

Bar de refrescos. Lotto ohne Hacke, organisiert vom Fußballclub Castelmoron-sur-Lot.

Einkaufsgutschein von 250 Euro, 62 Geflügel, 31 Käsepakete.

Geldbörse: garnierte Filets, Obstkörbe, Geflügel…

