Castelmoron fête Halloween ! Salle Tivoli Castelmoron-sur-Lot, 28 octobre 2023, Castelmoron-sur-Lot.

Castelmoron-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Viens fêter Halloween !

14h30 : chasse aux bonbons

16h : goûter

17h30 : cinéma « Le Manoir Hanté » de Disney

Animations et concours de déguisement.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Salle Tivoli

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween!

2:30 p.m.: Candy hunt

4pm: snack

5:30 p.m.: Disney’s « Haunted Mansion » cinema

Entertainment and masquerade costume competition

¡Ven a celebrar Halloween!

14.30 h: búsqueda de caramelos

16.00 h: merienda

17.30 h: cine Disney’s Haunted Mansion

Animación y concurso de disfraces

Komm und feiere Halloween!

14.30 Uhr: Jagd nach Süßigkeiten

16:00 Uhr: Snacks

17.30 Uhr: Film « Disneys Haunted Mansion »

Animationen und Kostümwettbewerb

