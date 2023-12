Fest noz « Gouel ar Sterenn » Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan Catégories d’Évènement: Finistère

Plouégat-Moysan Fest noz « Gouel ar Sterenn » Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan, 6 janvier 2024, Plouégat-Moysan. Plouégat-Moysan Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 20:00:00

fin : 2024-01-06 . Venez fêter l’Épiphanie !

Fest noz animé par les groupes Plijadur Zo, Brujun et les sonneurs Jammet/Abgrall

Galettes – crêpes – cidre – buvette .

Salle Ti Ploegadis

Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par OT BAIE DE MORLAIX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouégat-Moysan Autres Code postal 29650 Lieu Salle Ti Ploegadis Adresse Salle Ti Ploegadis Ville Plouégat-Moysan Departement Finistère Lieu Ville Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan Latitude 48.566201 Longitude -3.61295 latitude longitude 48.566201;-3.61295

Salle Ti Ploegadis Plouégat-Moysan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouegat-moysan/