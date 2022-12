Atelier Socio-Esthétique Salle Théophile Personne Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Atelier Socio-Esthétique Salle Théophile Personne, 19 janvier 2023, Sourdeval. Atelier Socio-Esthétique Jeudi 19 janvier 2023, 14h00 Salle Théophile Personne

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Offrez-vous une bouffée d’air, un moment de recul pour appréhender vos émotions, prenez soin de vous pour prendre soin de l’autre. handicap auditif hi Salle Théophile Personne 8 Rue Maréchal Leclerc 50150 SOURDEVAL Sourdeval Sourdeval 50150 Manche Normandie Par une écoute et une approche bienveillante, un toucher relationnel et en utilisant comme outil l’esthétique, la socio-esthétique accompagne les aidants. Elle permet une revalorisation de l’image de soi, et redonne de l’élan.

L’accompagnement socio-esthétique permet aux participants de se préserver, tout en continuant à prendre soin de la personne aidée. La séance agit comme une bouffée d’air, offrant aux aidants un moment de recul pour penser à eux, à leur santé, à leur bien-être.

Thème : «Auto soins à partir de la fabrication d’une huile relaxante»

Virginie Lehec, Socio-esthéticienne proposera la fabrication et l’application d’une huile relaxante, elle montrera des techniques d’automassage en douceur. Ce sera un moment pour prendre soin de soi pour se ressourcer et se reconnecter à ses propres sensations.

La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un.e professionnel.le durant la séance. L’inscription est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T14:00:00+01:00

2023-01-19T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Salle Théophile Personne Adresse 8 Rue Maréchal Leclerc 50150 SOURDEVAL Sourdeval Ville Sourdeval lieuville Salle Théophile Personne Sourdeval Departement Manche

Salle Théophile Personne Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Atelier Socio-Esthétique Salle Théophile Personne 2023-01-19 was last modified: by Atelier Socio-Esthétique Salle Théophile Personne Salle Théophile Personne 19 janvier 2023 Salle Théophile Personne Sourdeval Sourdeval

Sourdeval Manche