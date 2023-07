Bal en Soir Salle Tassencourt, Versailles (78), 16 septembre 2023, .

Bal en Soir Samedi 16 septembre, 19h00 Salle Tassencourt, Versailles (78) 14 / 10 €

Au programme :Atelier musique d’ensemble, Cours débutant, bal avec le Duo Abbas-Thézé, Monsieur Fruits, Lou Troubadour, puis boeuf pendant le rangement de la salle.Réservations : www.balensoir.fr Ouverture des portes pour le bal à 18h30 ***Duo Abbas-Thézé***Une rencontre … sur les bancs de l’université.L’envie d’une musique qui exulte, qui tourne, qui danse. Une quête de couleur, de timbre, et de rythme.On se régale car on vit l’instant présent, on improvise, on discute, on partage, c’est l’essence même de ce duo !Reprises éclectiques et nouvelles compositions du groupe, avec au programme des mélodies charmantes, des musiques inspirées des 4 coins du monde, et surtout un swing chatouillant ***Monsieur Fruits***Monsieur Fruits, c’est une guitare et une voix…Un duo qui devient trois lorsqu’un « trombone à la bouche » s’invite à la fête.A la frontière entre Georges Marley et Bob Brassens, entre légèreté et désinvolture…Les notes de musique virevoltent et s’égarent, glissent par terre ou flottent dans l’air…Un voyage dans l’Espace et le Temps…L’espace d’une valse ou d’une autre danse…Le temps de cette chanson qu’on connaît ou de celle-là qu’on ne connaît pas…Monsieur Fruits, ça s’écoute, ça se chante… et, bien entendu, ça se danse ***Lou Troubadour***Simone est un musicien errant qui aime se promener à la recherche de l’inspiration, explorer la nature, découvrir les traditions et vivre des expériences inoubliables avec des musiciens et des danseurs. Puisant ses racines dans la culture occitane, il interprète en bal ses propres compositions ainsi que de la musique pour bal folk & trad collectée au fil des ans. ***Auberge espagnole***Chacun pourra apporter de quoi boire (pas d’alcool) et manger, à partager ensemble. ***Cours débutant de danses folk / traditionnelles (5€)***De 17h à 18h30, maison de quartier de Clagny-Glatigny, 12 rue Pierre Lescot à Versailles ***Atelier de musique d’ensemble animé par Monsieur Fruits***Explorez ou re-visitez la musique de bal folk.Invitez votre instrument à jouer des musiques qui “parlent à nos pieds” et à nos corps. Un travail spécifique sur les rythmiques sera proposé pendant cet atelier.Ouvert à tous les instruments. Niveau intermédiaire *** Tarifs minimum pour le bal ***- 14€ / 12 €* / 5 €** sur place et 12€ / 10 €* / 3 €** en prévente*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Versaillais. **Tarif enfants (10-18 ans). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. *** Accès ***Salle Tassencourt, 12 rue Pierre Lescot, VersaillesLe parking est gratuit à proximité.Pensez aussi au covoiturage : nous vous proposons un service de mise en contact gratuit sur www.balensoir.fr

source : événement Bal en Soir publié sur AgendaTrad

Salle Tassencourt, Versailles (78) 12, Rue Pierre Lescot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

baltrad balfolk