Bal en Soir – Viorel, Hartwin Dhoore Salle Tassencourt, Versailles (78)

8-12 €

avec Hartwin D et viorel Salle Tassencourt, Versailles (78) 12, Rue Pierre Lescot Salle Tassencourt, 78000 Versailles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39481 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Planning 17h – 18h30 : Initiation aux danses 19h – 23h45 : Bal folk avec Viorel et Hartwin Dhoore Tarifs– Inititiation aux danses : 5 € Bal folk : 12€ / 10 €* / 5 €** sur place et 10€ / 8 €* / 3 €** en prévente*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Versaillais.**Tarif enfants (10-18 ans). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Ouverture de la billetterie le 1er février 2023 : www.balensoir.fr*source : événement Bal en Soir – Viorel, Hartwin Dhoore publié sur AgendaTrad*

Salle Tassencourt, Versailles (78)
12, Rue Pierre Lescot Salle Tassencourt, 78000 Versailles, France

