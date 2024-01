Le Théâtre des Ados Salle Tassencourt Versailles, 23 mars 2024, Versailles.

Le Théâtre des Ados 23 et 24 mars 2024 Salle Tassencourt Tarif : 25 € par module ou 40 € pour les deux modules.

Début : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T13:00:00+01:00

Exploration, apprentissage et perfectionnement des techniques de jeu de l’acteur :

– improvisation

– maîtrise corporelle et vocale

– jeux de masques

– construction de personnages

– gestion des émotions

Cours organisés en deux parties de 2h30 chacune le samedi 23 et dimanche 24 mars.

Cours organisés en deux modules distincts.

Possiblilité de participation à l’un des deux ou aux deux modules.

Places limitées – Inscription obligatoire.

Salle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny-Glatigny Yvelines Île-de-France