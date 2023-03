De Guitry à Obaldia par le Théâtre des deux rives de Versailles Salle Tassencourt Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

De Guitry à Obaldia par le Théâtre des deux rives de Versailles Salle Tassencourt, 21 mai 2023, Versailles. De Guitry à Obaldia par le Théâtre des deux rives de Versailles Dimanche 21 mai, 14h30 Salle Tassencourt Tarif 10 €, gratuit moins de 11 ans Salle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny-Glatigny Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0614364972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T14:30:00+02:00 – 2023-05-21T16:00:00+02:00

2023-05-21T14:30:00+02:00 – 2023-05-21T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Tassencourt Adresse 7 bis, rue Pierre Lescot - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Salle Tassencourt Versailles

Salle Tassencourt Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

De Guitry à Obaldia par le Théâtre des deux rives de Versailles Salle Tassencourt 2023-05-21 was last modified: by De Guitry à Obaldia par le Théâtre des deux rives de Versailles Salle Tassencourt Salle Tassencourt 21 mai 2023 Salle Tassencourt Versailles Versailles

Versailles Yvelines