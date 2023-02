Pour être bien chez soi Salle Tassencourt Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Pour être bien chez soi Vendredi 10 mars, 14h00 Salle Tassencourt

Entrée libre, sur inscription

Entrée libre, sur inscription

Découvrir les astuces du tri, du rangement. handicap moteur mi Salle Tassencourt 7 bis rue Pierre Lescot Clagny-Glatigny Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Les maisons de quartier et le CCAS de la Ville de Versailles proposent une conférence et des ateliers autour du tri, du rangement, et du bien être chez soi.

SUr le thème du “Pour être bien chez soi, découvrir des astuces” l’évènement se tiendra en Salle Tassencourt (annexe de la maison de quartier Clagny-Glatigny) 7bis rue Pierre Lescot.

Un atelier Brico récup’ sera animé par l’équipe de l’agglomération Versailles Grand Parc. Information et inscription auprès des maisons de quartier.

