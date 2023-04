Cabaret Breton Salle Tariec, 13 mai 2023, Landéda.

Cabaret Breton Samedi 13 mai, 17h00 Salle Tariec 5eur-gratuit -18 ans.

Une soirée pour découvrir ou re-découvrir la langue bretonne.

Jeux de sociétés:

A travers des jeux connus de tous venez vous initier à la langue: comptez, apprenez les couleurs, les noms de famille…

Bretonnismes: Vous parlez breton sans le savoir

Hervé Lossec, auteur des célébrissimes « Bretonnismes », proposera une conférence-vidéo intitulée malicieusement » Vous parlez breton sans le savoir ! » et illustrée par une soixantaine de dessins de Nono. Du plijadur il y aura , tout plein.

Mouilc’hi:

Loeza, Nolwenn et Tara vous invitent à découvrir leur répertoire collecté en Bretagne. A travers des paroles mélancoloques et teintées de nostalgie, elles vous conteront des histoires de femmes fortes et insoumises.

Emezi:

EMEZI est un duo composé de Elise Desbordes (chant, piano) et Perynn Bleunven (chant, percussions). Elles écrivent des chansons en breton sur des sons pop, hip hop et RnB, jazz. De quoi dépoussièrer la langue bretonne et lui donner une nouvelle écoute!

Food Truck et buvette:

Amusez-vous à commander une crêpe au food-Truck de Wrac’High ou une bonne bière chez D’Istribihl en breton!

Salle Tariec Complexe Streat Kichen Landéda 29870 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Jeux-Conférence- Concerts-Restauration-Buvette

emezi