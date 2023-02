La journée de l’apiculture Salle Taraud Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly

La journée de l’apiculture Salle Taraud, 5 février 2023, Amilly. La journée de l’apiculture Dimanche 5 février, 08h00 Salle Taraud Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles de Pannes vous donnent rendez-vous pour la journée de l’apiculture Salle Taraud 10 place de la Paix, Amilly Amilly À l’occasion de la journée de l’apiculture, découvrez les animations organisées par Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles de Pannes.

2023-02-05T08:00:00+01:00

2023-02-05T13:30:00+01:00 ©Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles de Pannes

Salle Taraud
Adresse 10 place de la Paix, Amilly
Ville Amilly

