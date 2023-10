[Stage de clown] avec Franck Dinet Salle Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer, 7 octobre 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Sainte-Marguerite-sur-Mer,Seine-Maritime

•Stage d’initiation clown

ce stage sera mené par Franck Dinet à la fois clown, metteur en scène, fondateur et directeur du Samovar : à la fois théâtre et école dédié à l’art clownesque situé à Bagnolet (93). Le Samovar dispose également d’un chapiteau implanté à Varengeville-sur-Mer.

•Public concerné

Débutants mais aussi ouvert aux niveaux intermédiaires

•Objectifs

Il s’agira de retrouver une liberté perdue… sans doute celle de l’enfance où jouer n’était pas encore un problème. la découverte de ce nez rouge et de la métamorphose qu’il provoque

•Contenu du stage

Aller à la recherche de la grande simplicité. S’amuser à laisser entrevoir les tics et les tocs que l’on s’épuise à dissimuler, se surprendre à décaler sa silhouette pour se décaler de notre image quotidienne. Tout redécouvrir pour la première fois

Nous chaufferons le physique et l’imaginaire en improvisant. Nous ouvrirons le regard pour que l’autre s’y perde. Nous pleurerons un peu et rirons beaucoup… Normalement…

Merci d’apporter un lot de vêtements pour vous et pour les autres : Jupes, pantalons, chemises, vestes, robes de chambre, chaussures, chapeaux. Trop sérieux, démodés, très branchés, que jamais vous n’auriez imaginé un jour porter. Pour les clowns super professionnels votre costumes et vos accessoires. Et des chaussures de marche et une lampe de poche

•Tarifs

Tarif plein : 130€

Tarif pour les deux stages : 200€

Règlement sur place.

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Salle Sylvain Halfon

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



?clown initiation workshop

this workshop will be led by Franck Dinet, clown, director, founder and director of Le Samovar, a theater and school dedicated to the art of clowning located in Bagnolet (93). Le Samovar also has a big top in Varengeville-sur-Mer.

intended audience

Beginners but also open to intermediate levels

objectives

The aim is to rediscover a lost freedom… undoubtedly that of childhood, when playing was not yet a problem. the discovery of this red nose and the metamorphosis it provokes

course content

Go in search of great simplicity. Have fun revealing the tics and idiosyncrasies that we try so hard to conceal, surprise ourselves by shifting our silhouette to get away from our everyday image. Rediscovering everything for the first time

We’ll warm up the body and the imagination through improvisation. We’ll open our eyes so that the other can get lost in them. We’ll cry a little and laugh a lot? Normally?

Please bring a set of clothes for yourself and others: skirts, pants, shirts, jackets, robes, shoes, hats. Too serious, out of fashion, very trendy, that you never imagined you’d wear. For super-professional clowns, your costume and accessories. And walking shoes and a flashlight

prices

Full price: 130?

Price for both workshops: 200?

Payment on site

curso de iniciación al clown

este curso será impartido por Franck Dinet, clown, director, fundador y director de Le Samovar, teatro y escuela dedicados al arte del clown con sede en Bagnolet (93). Le Samovar también tiene una carpa en Varengeville-sur-Mer.

público al que va dirigido

Principiantes pero también abierto a niveles intermedios

objetivos

El objetivo es redescubrir una libertad perdida… sin duda la de la infancia, cuando jugar aún no era un problema. el descubrimiento de esta nariz roja y la metamorfosis que provoca..

contenido del curso

Ir en busca de la gran sencillez. Divertirse desvelando los tics y la idiosincrasia que tanto nos esforzamos en ocultar, sorprendernos a nosotros mismos desplazando nuestra silueta para alejarnos de nuestra imagen cotidiana. Redescubrirlo todo por primera vez

Calentaremos el cuerpo y la imaginación improvisando. Abriremos los ojos para que el otro se pierda en ellos. Lloraremos un poco y reiremos mucho? ¿Normalmente?

Por favor, trae ropa para ti y para los demás: faldas, pantalones, camisas, chaquetas, batas, zapatos, sombreros. Demasiado serios, pasados de moda, muy modernos, que nunca habrías imaginado llevar un día. Para los payasos superprofesionales, su traje y complementos. Y zapatos de andar por casa y una linterna

precios

Precio completo: 130

Precio de los dos cursos: 200?

Pago in situ

einführungskurs für Clowns

dieser Kurs wird von Franck Dinet geleitet, der zugleich Clown, Regisseur, Gründer und Leiter des Samovar ist, eines Theaters und einer Schule für Clownskunst in Bagnolet (93). Das Samovar verfügt außerdem über ein Zelt in Varengeville-sur-Mer.

zielgruppe

Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene geeignet

ziele

Es wird darum gehen, eine verlorene Freiheit wiederzufinden… wahrscheinlich die der Kindheit, als das Spielen noch kein Problem war. die Entdeckung dieser roten Nase und der Metamorphose, die sie auslöst

?Inhalt des Praktikums

Sich auf die Suche nach der großen Einfachheit begeben. Spaß daran haben, die Tics und Ticks, die man mühsam zu verbergen versucht, durchblicken zu lassen, sich dabei ertappen, wie man seine Silhouette verschiebt, um sich von unserem täglichen Bild zu lösen. Alles zum ersten Mal neu entdecken

Wir werden die Physis und die Vorstellungskraft durch Improvisation aufheizen. Wir öffnen den Blick, damit der andere sich darin verlieren kann. Wir werden ein bisschen weinen und viel lachen? Ganz normal?

Bitte bringen Sie Kleidung für sich und die anderen mit: Röcke, Hosen, Hemden, Jacken, Morgenmäntel, Schuhe, Hüte. Zu seriös, altmodisch, sehr trendy, die Sie sich nie hätten vorstellen können, sie jemals zu tragen. Für superprofessionelle Clowns Ihr Kostüm und Ihre Accessoires. Und Wanderschuhe und eine Taschenlampe

preise

Voller Preis: 130?

Preis für beide Workshops: 200?

Bezahlung vor Ort

