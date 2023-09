MARCHÉ DE NOËL Salle Sylvain Desormeaux Saint-Mars-du-Désert, 2 décembre 2023, Saint-Mars-du-Désert.

Saint-Mars-du-Désert,Loire-Atlantique

Venez-vous amuser dans une ambiance de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Salle Sylvain Desormeaux

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and have fun in a Christmas atmosphere

Ven a divertirte en un ambiente navideño

Kommen Sie und amüsieren Sie sich in weihnachtlicher Atmosphäre

Mise à jour le 2023-08-24 par eSPRIT Pays de la Loire