THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – PARIS SALLE STUDIO -IL EST INTERDIT DE VIEILLIR La problématique du vieillissement est le thème principal de ce spectacle avec comme bannière la curieuse injonction d’un grand sage juif, Rabbi Nachman de Braslav : « Il est interdit de vieillir ! ».Que veut-il dire ?L’abandon des rêves ? Le rétrécissement des désirs ?Un corps défait qui entraîne la défaite de la pensée, le dépérissement de l’imaginaire ?L’assignation à un rôle, celui du vieux qui devrait rester à sa place. Mais alors quelle est sa place dans la société actuelle ? Considérer qu’on n’a plus rien à apprendre que ce n’est plus de notre âge ? Se refuser à faire des déclarations d’amour ? Se méfier comme de la peste de l’imprévu ?Camper sur ses positions comme un vieux général qui applique toujours les mêmes stratégies et qui sera évidemment défait ? Fuir les jeunes et la nouveauté ?Ne plus entendre en soi l’enfant qui continue à réclamer, mais de moins en moins souvent, sa part d’improvisation, de joies, de plaisirs et de rires ?Ne plus entendre le jeune homme qui rêve de grandes choses, de l’âme-sœur, de liberté, de voyages, de rencontres ?Ne plus être que dans la répétition obsessionnelle de ce qu’on n’est plus ?Comparer, comparer et encore comparer le passé et le présent ?L’instant présent peut alors s’évanouir. On ne perçoit plus sa nouveauté et ceci au profit de la répétition de ce qu’on connaît. La vie s’en va doucement et le vivant se laisse bouffer par la répétition des choses ou par la nostalgie de ce qui n’est plus.Mais en réalité, l’homme âgé possède tous les âges. Il ne doit pas se résigner à n’entendre que la seule voix du vieillissement.Auteur : Henri GruvmanAssisté de : Marie Hélène ChioccaSalle : Salle Studio Durée estimée :création en coursGenre : Seul en scèneÂge : Tout public Du 21 septembre au 1er octobre 2023Du jeudi au samedi à 21h00Samedi et Dimanche à 16h30Accueil : Bar : une heure avant le début des spectacles.Moyens d’accès :En voiture: Arrivé à l’esplanade derrière le Château de Vincennes, longer le Parc Floral jusqu’au rond-point de la Pyramide et prendre à gauche (Cartoucherie).Métro : Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie.Tram : Porte Dorée puis bus 201 arrêt Plaine de la Faluère.

