Visite Commentée – Playlist Micro-folie sur le sport Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge, 17 septembre 2023, Maubeuge.

Visite Commentée – Playlist Micro-folie sur le sport Dimanche 17 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Salle Sthrau Maubeuge Gratuit, sur inscription

A l’aide d’un médiateur, venez découvrir une playlist Micro-folie dédiée au sport !

Depuis l’Antiquité, le sport est représenté par les arts d’une manière prestigieuse. Sculptures, peintures et photographies mettent en avant ces corps dont le mouvement et l’effort physique font la beauté. Représenter des activités sportives permet de montrer la force et l’endurance qui caractérisent l’Homme. Cette exposition numérique met en valeur toutes ces œuvres qui ont sculpté la vision du sport à travers les époques. Alors, en piste ?

Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 03 27 68 61 99 Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

@ Ville de Maubeuge