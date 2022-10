Micro Folie : Les résidences royales européennes Salle Sthrau Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Salle Sthrau 4 rue Georges Paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

03 27 53 75 49 Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan. Venez découvrir la première collection internationale de la Micro Folie ! Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, cette collection vous offrira une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. À travers 350 œuvres et objets, redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

