Trio pop & Manu Salle Stéphane Hessel | Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

Trio pop & Manu Salle Stéphane Hessel | Tomblaine, 10 décembre 2022, Tomblaine. Trio pop & Manu Samedi 10 décembre, 20h00 Salle Stéphane Hessel | Tomblaine

Entrée libre, sur place

Bal folk au milieu du marché de Noël solidaire à Tomblaine. Salle Stéphane Hessel | Tomblaine Boulevard Henri Barbusse, 54510 Tomblaine Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’association Colecosol Grand Est organise un marché de Noêl les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022. Le samedi, une nocturne est prévue aainsi qu’un bal folk dès 20h, animé par le groupe Trio Pop & Manu.

Entrée sur place uniquement – participation libre – parquet pour la danse. Buvette et petite restauration sur place, dans la salle par les producteurs, artisans et associations présentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Salle Stéphane Hessel , Tomblaine Adresse Boulevard Henri Barbusse, 54510 Tomblaine Ville Tomblaine Age maximum 99 lieuville Salle Stéphane Hessel , Tomblaine Tomblaine Departement Meurthe-et-Moselle

Salle Stéphane Hessel , Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/

Trio pop & Manu Salle Stéphane Hessel | Tomblaine 2022-12-10 was last modified: by Trio pop & Manu Salle Stéphane Hessel | Tomblaine Salle Stéphane Hessel , Tomblaine 10 décembre 2022 Salle Stéphane Hessel | Tomblaine Tomblaine Tomblaine

Tomblaine Meurthe-et-Moselle