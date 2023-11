Concours de belote Salle St-Trélody Lesparre-Médoc, 19 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le Renouveau organise son concours de belote.

De nombreux lors sont à gagner.

Buvette et pâtisseries sur place.

Sur inscription le jour même à partir de 13h30..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle St-Trélody

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

Le Renouveau is organizing its belote competition.

Many prizes to be won.

Refreshments and pastries on site.

Registration on the day from 1:30pm.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

Le Renouveau organiza su concurso de belote.

Numerosos premios.

Refrescos y bollería in situ.

Inscripciones el mismo día a partir de las 13.30 h.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-Vignoble informiert Sie :

Le Renouveau organisiert seinen Belote-Wettbewerb.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Getränke und Gebäck vor Ort.

Anmeldung am selben Tag ab 13:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Médoc-Vignoble