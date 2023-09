Concert « Ma p’tite chanson » Salle St Roch La Gaillarde, 15 novembre 2023, La Gaillarde.

La Gaillarde,Seine-Maritime

La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et l’accordéoniste Pierre Cussac aiment à voyager entre divers horizons musicaux. Ces deux habitués des scènes d’opéra et des festivals de jazz ont créé un tour de chant du troisième type. Espiègles, généreux, habités, les voici butiner avec gourmandise des pages célèbres signées Anne Sylvestre, Liza Minelli, Maurice Yvain, Brigitte Fontaine, Radiohead, Les Beatles, Bourvil, Paolo Conte ou encore Tom Waits. Équilibristes d’une improbable jonction entre musique classique et pop, ces deux phénomènes qui ont le goût des autres dans leur ADN, parcourent la plasticité du duo voix accordéon dans ses détours les plus inattendus !

Durée 1h

Tarifs C de 6 à 11€

Public 8 ans +.

2023-11-15 20:00:00 fin : 2023-11-15 . .

Salle St Roch

La Gaillarde 76740 Seine-Maritime Normandie



Lyric singer Agathe Peyrat and accordionist Pierre Cussac like to travel between different musical horizons. These two regulars of opera stages and jazz festivals have created a tour de chant of the third kind. Mischievous, generous and inhabited, they greedily pick through famous songs by Anne Sylvestre, Liza Minelli, Maurice Yvain, Brigitte Fontaine, Radiohead, The Beatles, Bourvil, Paolo Conte and Tom Waits. Balancing an improbable junction between classical and pop music, these two phenomena with a taste for others in their DNA, explore the plasticity of the voice-accordion duo in its most unexpected detours!

Duration 1h

Prices C from 6 to 11?

Public 8 years +

A la cantante lírica Agathe Peyrat y al acordeonista Pierre Cussac les gusta viajar entre distintos horizontes musicales. Estos dos asiduos de los escenarios de ópera y de los festivales de jazz han creado una gira de canto del tercer tipo. Traviesos, generosos y habitados, recorren con avidez canciones famosas de Anne Sylvestre, Liza Minelli, Maurice Yvain, Brigitte Fontaine, Radiohead, The Beatles, Bourvil, Paolo Conte y Tom Waits. ¡En un improbable cruce entre música clásica y pop, estos dos fenómenos con el gusto por lo ajeno en su ADN, exploran la plasticidad del dúo voz-acordeón en sus desvíos más inesperados!

Duración: 1 hora

Precios C de 6 a 11?

Público 8+ años

Die Opernsängerin Agathe Peyrat und der Akkordeonist Pierre Cussac reisen gerne zwischen verschiedenen musikalischen Horizonten. Diese beiden, die auf Opernbühnen und Jazzfestivals zu Hause sind, haben eine Gesangstour der dritten Art geschaffen. Verspielt, großzügig, bewohnt und voller Gier durchstöbern sie berühmte Lieder von Anne Sylvestre, Liza Minelli, Maurice Yvain, Brigitte Fontaine, Radiohead, den Beatles, Bourvil, Paolo Conte oder Tom Waits. Diese beiden Phänomene, die eine unwahrscheinliche Verbindung zwischen klassischer und Popmusik herstellen, haben den Geschmack der anderen in ihrer DNA und durchlaufen die Plastizität des Duos Stimme-Akkordeon auf seinen unerwartetsten Abwegen!

Dauer: 1 Stunde

Tarif C von 6 bis 11 ?

Publikum 8 Jahre +

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche