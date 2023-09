Carrefour des Associations – Ploudiry salle st pierre Ploudiry Catégories d’Évènement: Finistère

Ploudiry Carrefour des Associations – Ploudiry salle st pierre Ploudiry, 2 septembre 2023, Ploudiry. Carrefour des Associations – Ploudiry Samedi 2 septembre, 10h00 salle st pierre Ti Ar Vro sera présent au carrefour des associations organisé par le S I P P à la salle cummunale St Pierre à Ploudiry. Samedi 2 septembre

10h – 12h

Salle communale St Pierre

Venez rencontrer l’équipe, découvrir les actions de l’association.

Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner en breton, Ti Ar Vro propose des cours du soir pour adultes à Landerneau et au Tréhou. salle st pierre ploudiry Ploudiry 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T12:00:00+02:00

