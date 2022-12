Bal trad La Roulotte invite Mauve Magnet à St Michel Salle St Michel, Toulouse (31)

Prix libre

avec La Roulotte et Mauve Magnet Salle St Michel, Toulouse (31) 18, Grande Rue Saint-Michel Salle St Michel, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40200 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 20h30 Mauve Magnet Mauve vous prend la main pour vous raconter son histoire, ses histoires, d’amour et de vie, à travers des chansons aux couleurs du monde, avec une pointe de charme et un zeste d’espièglerie! Mauve chante accompagnée à la guitare par Maxime sur des compositions originales, des chansons teintées de swing, blues, mazurka, valse, cumbia, bossa nova. 21h30 La Roulotte Bal trad de La Roulotte le Big Band de Trad de Toulouse au programme plein de morceaux pour vous faire danser en chaine, en rond, en couple. source : événement Bal trad La Roulotte invite Mauve Magnet à St Michel publié sur AgendaTrad

2023-01-30T20:30:00+01:00

2023-01-31T00:30:00+01:00

Salle St Michel, Toulouse (31) Adresse 18, Grande Rue Saint-Michel Salle St Michel, 31400 Toulouse, France

