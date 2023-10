Fest-Deiz de Rakvlaz Salle St Michel, La Chapelle-sur-Erdre (44) Fest-Deiz de Rakvlaz Salle St Michel, La Chapelle-sur-Erdre (44), 12 novembre 2023, . Fest-Deiz de Rakvlaz Dimanche 12 novembre, 14h30 Salle St Michel, La Chapelle-sur-Erdre (44) 6€ Fest-Deiz d’automne organisé en solidarité pour le Maroc (1€ reversé par entrée payante). Odile&Sabine, Laz Sonerezh, GLIM, Keinvor. Restauration sucrée et boisson sur place. source : événement Fest-Deiz de Rakvlaz publié sur AgendaTrad Salle St Michel, La Chapelle-sur-Erdre (44) 6, Rue de Sucé Sur Erdre

