ANNULÉ – Vide-Bouquins à La Madeleine Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Loire-Atlantique

ANNULÉ – Vide-Bouquins à La Madeleine Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande, 2 octobre 2022, La Madeleine. ANNULÉ – Vide-Bouquins à La Madeleine Dimanche 2 octobre, 09h00 Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande

Entrée libre pour les visiteurs. Les exposants doivent retirer leur dossier d’inscription sur le site de l’association

Une journée qui se veut conviviale pour permettre à chacun de renouveler sa bibliothèque familiale à petits prix ! Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande Rue des métais La Madeleine 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire – VIDE-BOUQUINS ANNULÉ – 20 exposants passionnés de lectures participeront à cette journée familiale.

Ils seront à l’écoute des recherches des visiteurs pour mettre à leur disposition des livres pour les adultes et pour les enfants, des revues, des BD…

Les millefeuilleuses proposeront des lectures aux plus jeunes et se feront un plaisir d’échanger à propos de leurs auteurs favoris avec leurs parents.

Elles auront, aussi, à coeur de proposer ue petite restauration de gourmandises: soupe, patisseries salées et sucrées, crêpes, boissons chaudes et fraîches.

Les enfants pourront, encore, se détendre sur les jeux du parc dans le cadre de la salle St Joseph, face à la pharmacie, rue des métais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T09:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00 Echanges entre 2 passionnées de lectures

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande Adresse Rue des métais Ville La Madeleine Age maximum 99 lieuville Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande La Madeleine Departement Loire-Atlantique

Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande La Madeleine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-madeleine/

ANNULÉ – Vide-Bouquins à La Madeleine Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande 2022-10-02 was last modified: by ANNULÉ – Vide-Bouquins à La Madeleine Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande Salle ST Joseph, rue des métais, La Madeleine de Guérande 2 octobre 2022 La Madeleine La Madeleine de Guérande La Madeleine rue des métais Salle ST Joseph

La Madeleine Loire-Atlantique